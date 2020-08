TikTok lanza una web para dar a conocer su versión de los hechos actuales

Para poder poner las cosas en una balanza, TikTok lanza un sitio web en donde da información real de lo que está ocurriendo con la app en Estados Unidos.

Parece que TikTok no tiene un respiro dentro de todos los problemas en que el mismo gobierno de Estados Unidos ha metido a la app. Y es que, sin pruebas reales, se le ha acusado de robar información de usuarios y mandarla al gobierno de China.

Y aunque el mismo grupo de hacktivistas conocido como Anonymous confirmó que estos rumores eran ciertos, TikTok continúa asegurando que no hay nada de cierto en lo que dice.

Hay que poner las cosas en la balanza

No importa si es que hay personas afirmado que esto es real, hasta que no haya pruebas físicas y reales, no hay manera de declarar culpable a nadie. Es por eso que TikTok se encuentra en todo su derecho a defenderse a pesar de lo que el gobierno de Estados Unidos diga.

Tomando en cuenta lo anterior, TikTok decidió lanzar una página web en donde explica la verdad de todo lo que ha estado pasando, desde que el presidente Trump decidió que TikTok era peligrosa.

“Con rumores y desinformación sobre TikTok circulando por Washington y los medios, déjanos poner las coas en claro. TikTok no está disponible en China. La información de sus usuarios de de Estados Unidos se guarda en Virginia con un respaldo en Singapore con estrictos controles de acceso a los empleados. TikTok nunca ha proveído nada de información de los usuarios de Estados Unidos al gobierno de China, ni lo haría si es que se lo piden. Cualquier insinuación de los contrario no tiene fundamentos y es completamente falsa.”

Es lo que dice la web desde el momento en que entras.

A medida que bajas en la página podrás ver entradas muy concretos sobre la Orden Ejecutiva de la Administración de Trump, el combate a la desinformación, la transparencia y competencia justa y el mapa de seguridad de la empresa.

Sin duda vale la pena darle una buena leída, solo ten en mente que esta web está en inglés.