La última actualización de The Last Of Us: Part II le da nueva vida al juego con su modo permadeath

Sáquenle el polvo, es hora de volver.

The Last Of Us: Part II obtuvo una nueva actualización, en la que se incluyen algunos filtros visuales y de sonido, un nuevo nivel de dificultad llamado grounded y un modo llamado permadeath, donde si te mueres, se acabó la historia.

Esta esperada secuela mostró ser muy divisiva entre los fanáticos, con algunos que no pudieron aguantar unos giros en la historia y terminaron por "crucificar" la entrega y otros que encontraron que rozaba en la perfección sobre cómo debían ser este tipo de aventuras.

Para nosotros fue una obra maestra que ahora, gracias a esta actualización gratuita añade más valor a la compra. En el modo grounded, si encontrabas muy fácil la vara anterior, ahora te dará un desafío de aquellos, muy cercano a como sería vivir una situación de este tipo "en persona" (ojalá nunca pase).

Ahora, si le quieres sumar el nivel de inmersión definitivo, permadeath será lo tuyo, donde puedes elegir que si mueres en el juego, se acaba la historia y ya. No hay espacio para errores.

Siento que esto último le dará nueva vida a un juego que una vez terminado y recorrido, no tiene tanta rejugabilidad. Ahora se presenta un desafío mayor y ver si te la puedes en algunos escenarios es muy entretenido.

A todo lo anterior se suman una cantidad importante de filtros o efectos visuales, que pueden transformar todo a estilo cómic, por ejemplo, o uno tipo Matrix, como el de portada, entre muchos más. También hay chistosos efectos sonoros, como darles voz aguda a todos y así. Esto es lo de menos, para nosotros es un tremendo regalo este nuevo modo y que hace que la inversión por el juego se justifique aún más.