VIDEO: se registra considerable temblor en Carolina del Norte, es el más fuerte en 100 años

El estado de Carolina del Norte en Estados Unidos registró un temblor de considerable magnitud.

Esto, porque a pesar de que por grados puede verse "pequeño", es el más fuerte que se ha registrado en dicho lugar en más de 100 años.

Videos en redes sociales dan cuenta de la magnitud del daño:

Desde 1916 que no se alcanzaban los 5 grados Richter, y sin ser un lugar acostumbrado a este tipo de eventos, el susto fue mayor y el daño sí se hizo notar.

A pesar de lo impresionados que estaban los residentes de las localidades más afectadas por estar cerca del epicentro, no se registraron heridos ni daños de mayor consideración.

Video: The moment a magnitude 5.1 earthquake struck near Sparta, North Carolina, this morning. The earthquake was the largest to hit North Carolina since 1916. pic.twitter.com/zei5mPstX7

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) August 9, 2020