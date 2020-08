Telegram: ¿Cómo saber si un usuario me bloqueó? 

Hay señales en la app que te indican cuando un usuario te ha bloqueado.

Telegram al igual que otras plataformas de mensajería le permite a sus usuarios bloquear a otro cuando ya no tenga deseos de tener ningún tipo de contacto con esa persona.

Cuando alguien te ha bloqueado debes tener en cuenta que Telegram no te notifica cuando esta persona lo hace, la única forma de que que sea obvio que te boqueado es cuando la otra persona lo hace repentinamente en medio de una conversación, de resto no hay algo que indique que lo han hecho.

Entonces, ¿cómo puedo saber si alguien me bloqueó en Telegram?

Si bien no existe una notificación de que te han bloqueado o algo que aparezca en el perfil del otro contacto que te diga que ese usuario no quiere hablar contigo, hay formas de saber que lo han hecho con algunas señales que debes aprender a identificarlas.

Señales que indican que te pidieron haber bloqueado en Telegram

Una de ellas es su foto de perfil. De de pronto notas que que te dejaron de aparecer las fotos del usuario es porque seguramente te han bloqueado. Otra cosa es su estado de conexión. Cuando una persona te bloquea, lo que aparece es "última vez hace mucho tiempo". Este estado aparece cuando un usuario tiene un mes o más que no se conecta, pero si sabes que en los últimos días has estado en contacto con alguien y de pronto aparece eso, lo más seguro es que te han bloqueado.

Otro punto importante es que los mensajes que envías nunca le llegan. Cuando un usuario te bloquea, cualquier mensaje que envíes no le llegará nunca. Si notas que pasan días y no aparecen las dos líneas de enviado y recibido seguramente es porque has sido bloqueado.

También podría ser que esa persona ha desinstalado la aplicación de Telegram. Otras cosas que implican que no aparezcan las dos líneas es que no tenga acceso a internet o tenga su móvil apagado, pero estas son cosas que ocurren en cuestión de horas o días cuando mucho, ya que la mayoría de las personas se la pasan siempre con el teléfono.