Sputnik V: estos son los mejores memes de la vacuna rusa contra el COVID-19

Rusia parece estar cerca de salvar al mundo entero gracias a su vacuna Sputnik V, y como seguro ya sabes, los memes no se hicieron esperar.

La vacuna rusa contra el COVID-19 conocida como Sputnik V básicamente ya se encuentra lista y todo el mundo se encuentra más que feliz por poder tenerla en nuestras manos, o en nuestras sistemas inmunes.

Y aunque es muy raro el hecho de que hay muchas personas en el mundo que no confían en que esto sea real, en esta nota no nos pondremos (muy) políticos, pues mientras tengamos una luz de esperanza que nos diga que las cosas no pueden estar tan mal como pensamos que estarán, nosotros estaremos siempre muy felices.

Así que, aunque el mundo no vuelva a ser el mismo de antes y ahora tengamos que ser mucho más precavidos que nunca para evitar otras pandemias, no cabe duda que son excelentes noticias las que tenemos ante nosotros y no hay mejor manera de celebrar buenas noticias que con una buena cantidad de memes para subirnos el ánimo.

Selección de memes 2020

Sabemos que los memes tienden a ser críticas en contra de las modas, funcionando como los “Cartones” modernos, solo que, ya sabes, con más Simpsons y Bob Esponja. Sin embargo es muy curioso saber que la mayoría de los memes que veremos a continuación son muestras de apoyo o de felicidad sin más, lo que hace que este sea un caso especial de memes. Si, estoy analizando memes.

#VacunaRusaEs es una opción para recuperar algo de normalidad, yo después de que me la apliquen pic.twitter.com/e2NcUdkCUj — Jk Gomez (@jeikson) August 12, 2020

COVID-19: La vacuna contra mí no exist…

Rusia: pic.twitter.com/kBbL3gNP1u — Miguel Bravo (@ElDetectiveMike) August 12, 2020

El Presidente Lopez despues de ponerse su Sputnik V. pic.twitter.com/RYfe2IDezX — Mauro PM (@mauropm) August 12, 2020

#VacunaRusaEs… Quizás una esperanza, ojalá sea algo real, aunque no falta el que lo toma políticamente: pic.twitter.com/CLq7iqzBfy — Alex Rodríguez (@John_Rockdrgz) August 12, 2020

#COVID19 #VacunaRusaEs la muestra que Rusia siempre le gana a los gringos pero nadie se da cuenta. pic.twitter.com/iI2NsmCc1n — 👁 (@SebastianPlazaV) August 12, 2020

Sin duda ya no podemos esperar a que la vacuna Sputnik V llegue a nosotros, aunque ahora solo queda esperar a que los anti vacunas no lleguen a arruinarlo todo. Sin embargo, mientras la mayoría de la población logre crear algún tipo de inmunidad, el mundo habrá ganado una de sus más importantes batallas de toda la historia.

Ten en mente que en caso de más actualizaciones sobre la Sputnik V y su venta y distribución en todo el mundo, nosotros los mantendremos informados.