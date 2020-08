SpaceX: Elon Musk, indignado por compartir contratos de la Space Force con ULA

Elon Musk, CEO de SpaceX, mostró su molestia al no contar con la exclusividad de contratos de la Space Force. El cuerpo espacial de Estados Unidos entregó el 60% de trabajos futuros a United Launch Alliance, rival de la compañía del multimillonario.

Musk soltó su indignación a través de las redes sociales, luego de varios días de silencio.

El 7 de agosto, la Space Force estadounidense -equivalente al Ejército o a los Marines- anunció a los dos ganadores del contrato de trabajo. Entre las labores a realizar están los lanzamientos de docenas de satélites espía y otras cargas útiles en órbita.

Es parte del llamado National Security Space Launch Phase 2.

ULA obtuvo el 60% de las misiones desde 2022 hasta 2027, mientras que SpaceX logró el 40% restante. De acuerdo con Business Insider, empresas como Blue Origin (de Jeff Bezos) y Northrop Grumman quedaron por fuera.

“Es un día innovador, que culmina con años de planificación estratégica y esfuerzo por parte del Departamento de la Fuerza Aérea y nuestros socios de la industria de servicios de lanzamientos”. William Roper realizó la declaración: es el subsecretario adjunto de adquisición, tecnología y logística de la Fuerza Aérea.

Musk respondió a una serie de publicaciones del periodista Tim Fernholz sobre la industria de cohetes espaciales. “Las presentaciones redactadas nos dan una pista de las razones por las que Musk y la compañía están molestos”, afirmó.

La respuesta del multimillonario fue dura. “Debido a que sus cohetes no son reutilizables, se hará obvio con el tiempo que ULA es un completo desperdicio de dinero de los contribuyentes”, afirmó.

Efficiently reusable rockets are all that matter for making life multiplanetary & “space power”. Because their rockets are not reusable, it will become obvious over time that ULA is a complete waste of taxpayer money.

— Elon Musk (@elonmusk) August 13, 2020