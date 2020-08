Salud: estudio afirma que la obesidad está relacionada con la contaminación sónica

Un estudio realizado en tres países europeos determinó que quienes viven en las zonas de más ruido del tráfico tienen a sufrir de obesidad.

Ya no solo es lo que comes, ahora le tienes que sumar lo que comes. Resulta que la obesidad está relacionada, directamente, con la contaminación sónica. Un estudio realizado por un grupo de científicos británicos aseguró que quienes viven en las zonas de mayor concurrencia de tráfico tienden a sufrir, en mayor porcentaje, de problemas de peso.

Los científicos autores de este estudio pertenecen a la Universidad de Leicester, en Inglaterra. Y segmentaron su investigación en Noruega, Países Bajos y el Reino Unido. En todo el viejo continente se estima que viven unas 100 millones de personas que se someten al ruido del tráfico. En dichas locaciones esta contaminación sonora puede alcanzar los 55 decibelios.

El ruido y la obesidad

Los expertos manifiestan que el ruido del tráfico aumenta el estrés. Entonces esto incide negativamente en la salud, provocando un aumento, no solo de peso, sino también de masa corporal especialmente en la cintura. "Es bien sabido que el ruido no deseado puede afectar la calidad de vida y perturbar el sueño", dijo epidemióloga ambiental Anna Hansell de la Universidad de Leicester, según Daily Mail.

Fueron verificados los datos de alrededor de 500 mil personas en los tres países mencionados. Aunque los registros en la tierra de los tulipanes, no fueron tan concluyentes como en el Reino Unido y en Noruega. Por cada 10 decibelios, va aumentando en un 2 por ciento en la prevalencia de la obesidad.

Una de las mayores prevenciones para evitar esto sigue siendo la vida saludable. Es decir una dieta de alimentos balanceados y hacer con mas frecuencia actividades físicas que eviten el sedentarismo. El estudio además intenta hacer notar que el ruido puede generar otras afecciones en el cuerpo humano. Influye en la salud en general. "El ruido tiene vínculos con los ataques cardíacos y la diabetes, según otras investigaciones", expresaron los autores.