Cinco trucos para sacar mejores fotos con tu celular, sin importar el precio [FW Mini Guía]

Sacar mejores fotos con el móvil, aunque tu celular no sea el último modelo es completamente posible.

Sabemos que muchos allá afuera están afectados por la crisis económica dada la pandemia y que, por ahora, cambiar el móvil quizás no sea una prioridad.

La buena noticia es que si te gustaría sacar mejores fotos, pero sientes que tu celular no te acompaña, puedes mejorar enormemente los resultados siguiendo estos cinco consejos básicos.

No hay nada más horrible que esas fotos con todas las luces corridas, poco claras o que incluso se ven "húmedas", como si las hubieran sacado dentro de un sauna.

Evita este error con algo tan simple como tu ropa, agarra un pedazo de tela y pásalo por los lentes antes de sacar la foto. Nuestros dedos están en contacto con el celular y pasar a llevar el sistema con la grasa de tus dedos es súper probable.

Miren, hasta Guillermo del Toro se puede equivocar. Tú no, desde ahora:

Greasy lens standing ovation at the Elgin in TIFF!! pic.twitter.com/HDBP920BGh

— Guillermo del Toro (@RealGDT) September 12, 2017