Remedy prepara juego dentro del universo de Control y Alan Wake

Parece que Remedy no se ha quedado de brazos cruzados y ya se encuentra trabajando en un nuevo título que parece ser muy interesante.

Remedy es la empresa encargada de títulos legendarios como Control y Alan Wake, los cuales se han ganado el corazón de los fans gracias a sus sorprendes historias que involucran elementos de terror de manera espectacular.

Y aunque es cierto que en consola, sin importar en cuál sea, Control se alenta terriblemente cuando se pone pausa al juego, eso no le quita que sea un excelente videojuego. Y parece que Remedy mismo sabe que tienen oro entre manos y anunciaron algo muy interesante.

Cuidado con spoilers

Sabemos que ya tiene tiempo en el mercado, pero lo que viene puede ser considerado un spoiler por aquellas personas que no han jugado el título más reciente de Remedy, así que si no lo has jugado y planeas hacerlo, entonces deja de leer ahora mismo.

Ahora que si ya llegaste acá, entonces seguramente no te importan los spoilers.

De acuerdo a los mismo desarrolladores, ya se encuentran trabajando en un juego que tomará lugar dentro del universo compartido de Alan Wake y Control.

El asunto es que Alan Wake no solamente hace una aparición especial dentro de Control, sino que el escritor es importante para la historia.

Es así que el juego nuevo que Remedy se encuentra desarrollando actualmente se encontrará en este mismo universo, aunque no se ha dicho si es que este estará dentro de la franquicia de Control o la de Alan Wake o si es que llegaremos a ver un crossover mucho más profundo, similar a lo que se verá en la expansión AWE que llegará a Control a finales de este mismo mes.

Sin duda son muy buenas noticias y no podemos esperar a ver qué es lo que la compañía nos tiene preparado en un futuro para este interesante y oscuro universo de videojuegos, lo que si podemos asegurar es que seguramente será espectacular.