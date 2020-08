Celulares: De esta manera puedes programar el envío de SMS [FW Mini guía]

Para programar mensajes SMS a cualquiera de tus contactos necesitarás descargar una app.

Con la aparición de los celulares los mensajes SMS fueron en su momento el principal canal de comunicación a través del móvil, pero también es cierto que con el tiempo este ha ido quedando en el olvido y son pocos los que utilizan este tipo de mensajes para comunicarse con las demás personas.

Con plataformas de mensajería instantánea como WhatsApp y Telegram, son contados los usuarios de Android que utilizan los SMS para comunicarse. Sin embargo, todavía hay quienes lo usan porque siguen teniendo sus ventajas, una de ellas es que no se necesita conexión a Internet para enviarlos.

En ocasiones sucede que necesitas comunicarte con una persona por SMS pero se te olvida porque no estás acostumbrado a usarlo, pero con Android existen una forma de poder programar tus mensajes de SMS en caso de que necesites enviarle a una persona en una fecha específica.

Así puedes programar SMS con Android

Primero hay que tener en cuenta una cosa y es que programar el envío de un SMS no es una función que trae Android, por lo que es necesarios descargas aplicaciones que hagan posible esta función en tu dispositivo.

Do It Later es sin duda la mejor app para este trabajo y está disponible en la Play Store. Descárgala e instala la aplicación en tu dispositivo. Una vez hecho esto debes entrar en ella y ahí te aparece para que introduzcas el destinario y redactes el SMS que quieres programar.

Con Do It Later no solo puedes redactar sino también utilizar un comando de voz para escribir tus mensajes.

Si quieres asegurarte de que en verdad se envió tu mensajes en la fecha que estableciste, puedes configurar para que la app te haga un recordatorio.