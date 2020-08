PlayStation Plus será completamente gratuito durante este fin de semana

PlayStation nos sorprende con un fin de semana de PlayStation Plus gratuito, así que es hora de aprovechar y jugar hasta que no podamos más.

Este fin de semana podremos disfrutar de PlayStation Plus completamente gratuito, lo que quiere decir que tendremos ante nosotros la posibilidad de jugar distintos juegos competitivos en línea, pero no se queda solamente en eso.

Siempre es bueno que nos consientan

Por medio de un comunicado de prensa, Sony mismo nos dió a conocer que por dos días completos tendremos el servicio Plus de PlayStation gratuito para todos los usuarios de PS4.

Así es como lo confirman en el comunicado.

“Esta semana, PlayStation®Plus continúa la celebración por los 10 años desde su lanzamiento a nivel mundial junto a sus fanáticos. El sistema de suscripciones premium de PlayStation Network ofrecerá a todos sus usuarios, y de forma completamente gratuita, todos sus servicios durante los días 8 y 9 de agosto.”

Esto no solamente nos dejará jugar en línea con nuestros amigos (o ir solo queue, si es el caso) sino que también podremos aprovechar los descuentos dentro de la PS Store y de la posibilidad de descargar los juegos gratuitos que ofrece PS Plus este mes.

Así que si quieres disfrutar de todo lo que ofrece el servicio de PlayStation Plus de manera completamente gratuita, entonces solo nos queda esperar a que llegue el 8 de agosto.

Recuerda que con la suscripción Plus puedes jugar títulos en línea como Overwatch, FIFA 20, Call of Duty (todos) y Grand Theft Auto V, por lo que si vale la pena darle una oportunidad a este servicio incluso después de haber terminado el periodo de prueba. Ten en cuenta que necesitas comprar los juegos por separado antes de poder jugarlos en línea, pues estos no se incluyen con la suscripción Plus de PlayStation.

Sin duda será un buen fin de semana para todos nosotros pues podremos aprovechar este servicio ahora que el año se torna cada vez más complicado.