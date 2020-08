PlayStation 5: filtración revelaría su fecha de lanzamiento y precio definitivo

Como no podía ser de otra manera, el PlayStation 5 ya tiene una cuantas filtraciones que supuestamente nos muestran el precio y fecha de lanzamiento.

La consola PlayStation 5 es una de las cosas que todo el mundo ya espera poder tener en sus manos. Y es que la consola se ve increíblemente bien y sus juegos se ven aún mejores. Es por eso que cualquier pequeña cosa que nos haga saber algo de la consola es bien recibida.

Supuesto precio y fecha de salida del PlayStation 5

Antes de que continuemos hay que tener en cuenta que estas son sol filtraciones, lo que quiere decir que no solamente esto no es oficial, sino que quiere decir que aunque sea cierto, esto podría cambiar en un futuro, pues toda información que no se haya hecho pública de parte de las compañías puede cambiar en cualquier momento.

Eso quiere decir que las fechas y precios que veremos a continuación pueden cambiar antes de ser anunciados de manera oficial o incluso no ser real en absoluto. Habiendo aclarado todo lo anterior, veamos la imagen que se encuentra rondando por Internet.

Esta imagen nos presenta los precios de todos los dispositivos de PlayStation 5 y de las consolas mismas también, en conjunto con su fecha de lanzamiento.

Según esta lista de productos, el PlayStation 5 que contiene el lector de Blu-Rays costará unos $499 dólares y se estrenará de manera global el 20 de noviembre y el 14 de noviembre en Japón.

La segunda versión, la que es completamente digital, se estrenará supuestamente en los mismo días que la versión de Blu-Ray pero esta costará 100 dólares menos, es decir, $399 dólares.

Sumado a eso podemos ver que el control de esta consola costará unos $59.99 dólares y se estrenará en las mismas fechas que ambas consolas, lo cual tiene todo el sentido del mundo.

Así que hay que tener esto en cuenta y a la vez no tomarlo como algo oficial. Al menos nos dan una idea de lo que podemos esperar a finales de año.