PlayStation 5: filtración nos muestra al control negro que todos quieren

Una de las consolas más esperadas es el PlayStation 5 y es gracias a ello que llegan muchas filtraciones, justo como la que veremos a continuación.

Las filtraciones de PlayStation 5 hacen que la espera sea mucho más llevadera, pues aunque se anunciaron grandes cosas, parece que nunca es suficiente para nosotros.

Un control de otro color

Desde hace tiempo se ha especulado que Sony podrías lanzar una consola PlayStation 5 de color negro que pueda combinar con las últimas tres consolas de esta compañía. Pero de que esto sea una fantasía de los fans a que sea una realidad, lo mejor es apostar a que no se haga una realidad.

Curiosamente, ahora tenemos una filtración muy interesante que nos muestra la manera en que el control negro de esta consola se podría ver en la vida real.

Eso sí, hay que tener en cuenta que nadie sabe de dónde viene esta información, así que ten cuidado con tomártela en serio, pues básicamente solo te mostramos esto para que nos imaginemos juntos lo que podría ser.

Habiendo aclarado esto, veamos entonces las siguientes filtraciones, las cuales, de llegar a ser reales, no harán otra cosa que no sea decepcionar a muchas personas.

Estas son las fotos que se filtraron desde Dios sabe dónde y realmente… el control negro no se ve nada bien.

Tal vez sea el hecho de que los botones se mantienen en un color claro, pues ese contraste es lo que lo hace ver amateur por decir mucho.

Si, no estamos aquí nosotros para decir que tan buenos diseñadores puede o no ser los trabajadores de Sony, pero sí nos queda bien claro que cuando algo no se ve bien, es imposible no notarlo.

Como dijimos arriba, realmente esta información no tiene una fuente oficial ni mucho menos, pero al menos podemos ver algo que no sea un render. Sinceramente espero que el control negro (si es que llega a salir) no se vea así de feo, pues creo que los fanáticos de la consola nos merecemos algo mucho mejor.

Fuente: Que no hay, te digo.