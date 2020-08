PlayStation 4, Xbox One y PC: no te pierdas estos juego gratuitos del 14 al 16 de agosto

Llega un nuevo fin de semana y con él los juegos gratis que te ofrecen las diferentes suscripciones de PlayStation 4, Xbox One y PC.

Las distintas plataformas de videojuegos tienen promociones imperdibles para el penúltimo fin de semana de agosto. Como ya se ha hecho costumbre, hay una variedad de juegos gratis para disfrutar. En algunas casos necesitas estar dentro de las suscripciones para poder tener acceso. Entonces te invitamos a conocer los regalos que tienen PlayStation 4, Xbox y PC en esta ocasión.

Fortnite: sin Apple Store y Google Play Store, ¿dónde puedes conseguir el juego para tu celular? Fortnite se encuentra en problemas fuertes, pues ahora ya no está ni en la App Store ni en la Play Store. Entonces ¿en dónde se puede descargar?

Juegos para PC

Todavía se encuentra palpitando la decisión de Google y Apple de retirar Fortnite de sus tiendas virtuales. De igual forma Epic Games sigue adelante con su andar y presenta dos juegos gratuitos para este fin de semana. Uno de ellos es Remnant From The Ashes. Para quienes no lo conocen se trata de un juego de acción en el que deberás intentar luchar contra un mal ancestral sembrado en el mundo. Mientras que, la otra opción es un estreno: The Alto Collection. Este videojuego es bastante desestresante, en el que vas a esquiar por unos alpes en segunda dimensión. Ambos estarán disponibles hasta el 20 de agosto.

PlayStation 4

PlayStation 4 presenta cuatro opciones para jugar de manera gratuita. Algunas de ellas ya venían siendo frecuentes los últimos fines de semana y hay una que llega como novedad a la suscripción de PS4. Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered ya es un "viejo" conocido en el mundo gratuito de los videojuegos. Fall Guys: Ultimate Knockout y The Elder Scrolls Online, también han estado gratis en las distintas plataformas. Pero NUBLA 2 es la novedad para este fin de semana.

Xbox One

De las tres plataformas Xbox es la que ofrece más juegos gratuitos para este fin de semana. Sin embargo para muchos de ellos es obligatorio tener una suscripción vigente de Xbox Live Gold o Games With Gold. Entonces chequealos y si están a tu alcance, comienza a disfrutar.

The Elder Scrolls Online (Xbox Live Gold hasta el 19 de agosto)

Portal Knights (Games With Gold)

MX Unleashed (Games With Gold)

Dunk Lords (Games With Gold)

Injustice 2 (hasta 16 de agosto)

Nascar Heat 5 (hasta 16 de agosto)

Fuente: Juegos ADN