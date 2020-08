PlayStation 4, Xbox One y PC: estos son los juegos gratis que podrás conseguir en agosto 2020

Si lo que quieres es divertirte mucho sin tener que gastar mucho, entonces a continuación te mostramos algunos juegos gratuitos de agosto 2020.

No importa si tienes un PlayStation 4, un Xbox One o una PC, pues aquí te mostramos todos los juegos gratuitos que podrás encontrar para estas plataformas en agosto de 2020.

PlayStation 4

Para la consola de Sony tenemos 2 juegos muy interesantes. El primero es Fall Guys: Ultimate Knockout, en donde deberás ponerte a prueba junto a otros 59 jugadores para poder salir victorioso y sobrevivir muchas pruebas.

El otro título que podrás desde ahora es Call of Duty Modern Wafare 2 Campaign Remastered. Ten en cuenta que esta es la campaña de este increíble juego de la saga de Call of Duty. Así que no esperes multijugador.

Xbox Live Gold

Para este servicio de Microsoft tenemos varios títulos:

Portal Knights que estará disponible para Xbox One

Overrride: Mech City Brawl, para Xbox One también

MX Unleashed para Xbox One y para el Xbox 360 también

Red Faction II para Xbox One y para el Xbox 360

Los mejores de estos son el primero y el último. Portal Knights es como un “Minecraft” que va más allá que cualquier otro título con mecánicas de construcción, pues cuenta con pantalla dividida, magia y combates llenos de acción y jefes en cada escenario.

Mientras que Red Faction II es una joya llena de acción desenfrenada que todos deben probar, más ahora que será gratuito.

Epic Store

No podemos dejar de lado la Epic Store, pues esta te regala juegos aunque no tengas ninguna membresía o les compres cosas, tan solo con tener una cuenta y el instalador corriendo en tu PC ya podrás descargar los siguientes juegos:

20XX

Barony

Superbrothers: Sword & Sworcery EP

Estos títulos podrás descargarlos hasta este jueves 6 de agosto, pues será entonces que serán sustituidos por otros juegos gratuitos, así que no pierdes nada con obtenerlos, nunca sabes de dónde saldrá tu siguiente juego favorito de toda la vida.