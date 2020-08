Playstation 4: estos son los juegos de PS Plus para septiembre 2020

Septiembre ya casi llega a nosotros y es por eso que tenemos con nosotros los juegos de PlayStation Plus para el siguiente mes.

Por mucho tiempo ha habido personas que se quejan de los juegos que el servicio de PlayStation Plus ofrece a sus usuarios, y aunque no deja de ser diferente para el mes de septiembre, al menos podemos ver juegos que muchos no han probado aún y que ahora podrán hacerlo.

Competencia en línea

Septiembre ya casi llega a nosotros y en muchos lugares seguimos en cuarentena. Es por eso que es importante saber que tenemos opciones de juegos que nos harán pasar un buen rato estando dentro de nuestras casas.

Para septiembre en PS Plus se vienen un par de juegos que sacarán lo más competitivo de los fans de Sony, pues tenemos un juego de peleas muy famoso y un Battle Royale que aún es muy bueno.

Así es, tendremos en septiembre la posibilidad de obtener de manera gratuita tanto Street Fighter V como PUBG. Ambos juegos enfocados fuertemente en el multijugador en línea, en donde te enfrentarás a una gran cantidad de personas que buscan lo mismo que tú: ganar a toda costa.

Si bien, la versión de Street Fighter V que llega a nosotros es la básica, sigue teniendo todas las actualizaciones que Capcom lanzó para esta, la cual se supone que iba a ser la única versión del juego que iba a existir, qué tiempos aquellos en los que nos creíamos esas cosas.

Mientras tanto el buen PUBG es el juego que atrajo la atención de incontable personas alrededor del mundo gracias a que revivió de manera eficaz el género de Battle Royale y, como muchos sabrán, inició una ola de juegos de este estilo que comenzaron a llegar por todos lados y que aún a la fecha siguen llegando básicamente sin control alguno.

Sinceramente son dos juegos buenos que debes probar al menos una vez en tu vida y ahora ya podrás descargarlos sin pagar extra en tu PlayStation 4.