Pantera Negra: ¿Chadwick Boseman alcanzó a grabar la secuela?

La película de Pantera Negra fue todo un éxito y es gracias a ello que todos nos preguntamos si la secuela se alcanzo a grabar.

Cuando la película de Pantera Negra se estrenó, esta se volvió un éxito como pocos y el personaje interpretado por Chadwick Boseman se volvió el favorito de muchos.

Es gracias a ello que muchas personas se preguntan si es que la secuela se llegó a grabar antes de que Boseman perdiera la vida a causa del cáncer.

¿Veremos Black Panther 2?

No se ha mencionado mucho sobre la nueva era de películas de Marvel más allá de confirmar que muchos de los anteriores héroes no regresarían, tales como Iron Man y el Capitán América, pero ¿sería lo mismo para Black Panther?

La única información que tenemos al respecto es de parte de Martin Freeman, actor que dio vida a Bilbo Baggins en El Hobbit y quien es parte de las películas de Marvel como Everett Ross que aseguró que la producción de la secuela se tenía planeada para dar inicio en el año 2021.

Esto mismo se confirmó gracias a la web Production List, en donde podemos ver la fecha de inicio de la producción de este filme, la cual nos dice que daría inicio el primero de marzo del 2021.

Es así que tenemos dos evidencias que nos dicen que no, no se llegó a grabar la secuela, pues no se tenía planeada para ser parte de los primeros pasos de la siguiente fase de Marvel.

Además, piensa que de haber comenzando su grabación, nos hubiéramos enterado desde antes, pues se hubiera vuelto tendencia y todo mundo hubiera estado hablando de ello y los actores estarían subiendo fotos en el set a sus cuentas de redes sociales.

Así que no, todo indica a que Chadwick Boseman no grabó la secuela. Lo único que queda es guardar respeto ante la pérdida de esta vida y desear lo mejor a sus familiares y amigos.