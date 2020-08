OVNIs: esta ciudad en México cree estar protegida por extraterrestres y estas son las razones

Los OVNIs en México ya no son nada extraño, pero hay un lugar en especial en donde creen que los seres del espacio los protegen.

En México son muy comunes los avistamientos de OVNIs y sean estos reales o no, hay toda una sub cultura que come, cena y desayuna al fenómeno OVNI.

Se dice que estos avistamientos son tan comunes gracias a las pirámides y a la posible conexión que estas pueden tener con seres del espacio exterior, otros creen que es gracias a ciertas áreas en donde estos seres tienen bases.

La verdad está allá afuera

Hay varios lugares en México en donde se cree que los OVNIs se pueden ver más que en otros lugares. Uno de esos lugares el mismísimo volcán Popocatépetl y otra es la famosa Zona del Silencio.

Pero hay toda una ciudad en México que cree que están siendo protegidos por seres de otro mundo ante básicamente cualquier desastre, y esa ciudad se encuentra en Tamaulipas.

La ciudad en específico se llama Ciudad Madero y se cree que los extraterrestres los protegen no porque amen a los ciudadanos de ese lugar, sino que se dice que en Ciudad Madero existe una base extraterrestre oculta que los aliens necesitan mantener en óptimas condiciones.

Lo que ha llevado a los ciudadanos a creer esto es el hecho de que parece que cualquier desastre natural no afecta nunca a esa ciudad, pues no han sido afectados por ninguno desde hace ya 53 años, que es cuándo se cree que los extraterrestres crearon su base en ese lugar.

Esta teoría se complementa con el hecho de que los pobladores registran muchos avistamientos de naves espaciales desconocidas en los alrededores, además de que en el año 2013, un huracán que parecía llegaría a ellos se desvió de último momento.

Hoy en día se celebra anualmente el “Día del Marciano” en el último martes de octubre. Esta celebración se hace como agradecimiento a los seres del espacio que parecen estarlos cuidado de cualquier problema.