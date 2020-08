Científicos hallaron otro objeto en el universo con la forma del Tie Fighter de Star Wars

Anteriormente la Estación Espacial Internacional parecía tomar la forma del Tie Fighter cuando se veía desde un ángulo respectivo.

Hace algunos meses unos científicos chequeaban la superficie del Sol a través de un telescopio. Entonces fueron sorprendidos cuando un objeto se cruzó entre la potente estrella y su vista. Se trataba de una nave espacial con una forma particular, que hace años habían visto en el cine. Sí vieron un Tie Fighter, la nave de caza que utilizó el imperio en las sagas de Star Wars. Solo que en realidad no era esta nave. Simplemente era la Estación Espacial Internacional, que vista desde ese ángulo parecía tomar dicha forma.

La imagen quedó retratada y se generó la partiular anécdota que le dio la vuelta al mundo. De esta manera, según reseña el portal Slash Gear, otro objeto fue captado, en las profundidades del universo, fue captado con la misma forma. Es una fuente débil de rayos gamma, tiene un parecido razonable en su forma, con el Tie Fighter de Stars Wars.

El objeto fue identificado con el nombre de TSX 0128 + 554. Primero detectaron que un objeto muy lejano estaba emitiendo rayos gamma. Entonces acudieron al observatorio de rayos X Chandra para acercar la vista un millón de veces más. Para ayudar a Chandra, le sumaron las antenas de radio del Very Long Baseline Array. De esta manera fue que pudieron captar la imagen más clara que mostraron al público. El investigador Matthew Lister manifestó que enseguida vio su forma pensó en el Tie Fighter.

Ubicación del Tie Fighter de rayos gamma

Publica el portal antes citado que el TSX 0128 + 554 está a unos 500 millones de años luz de la Tierra. Su región se encuentra en una constelación llamada Cassiopeia. Además agregaron que está rodeado por un agujero negro que tiene alrededor de mil millones de veces la masa del Sol.

Entre las curiosidades que destacan los científicos, está que no pueden explicar la cantidad de luz que emite. Esta energía incluye luz de radio, rayos X y rayos gamma, pero no aseguran el lugar de donde proviene, ya que no creen que sea de todas las estrellas que rodean la región. Existe la teoría entre los investigadores que la energía pudiera venir de las zonas que rodean el agujero negro. Debido a que allí se acumula un disco de gas y polvo.