Las cuatro nuevas fuentes que vienen para las historias de Instagram

La reciente actualización que trajo Instagrarm, con la integración del Reels, también vendrá con nuevas fuentes en las letras de las historias.

Durante esta última semana Instagram revolucionó el mundo de las redes sociales. Finalmente, y como lo venía anunciando, la plataforma terminó de lanzar la función Reels. Esta es, ni más ni menos, la competencia directa de TikTok, que atraviesa problemas con el gobierno de USA.

En consecuencia, Instagram reforzó varias de las funciones que tiene en su plataforma. Añadió nuevas características a las publicaciones, nuevos filtros para los videos y novedades en la interfaz. La mayoría de los cambios se notan en las historias, añadiendo opciones y otras cambiándolas de lugar.

Entonces, en las historias de Instagram ahora el boomerang se cambió de lugar y está en un costado. Añadieron la opción de montar varias fotos en un solo posteo (Layout) y otra gama de posibilidades. Entre ellas está la integración de los textos. Bien sea para los textos independientes o para los que acompañan las imágenes, hay novedades.

Las fuentes de Instagram

Con la finalidad de mejorar la funcionalidad de la aplicación, anunciaron que agregarán nuevas fuentes. Dicho anuncio fue realizado a través de la cuenta oficial que tienen en Twitter. "Actualización: nuevas fuentes en las historias, pruébalas todas ahora", escribieron en la red social del pajarito. Quienes desarrollan este programa apuntan a expandir las maneras en las que los usuarios puedan generar contenido.

U𝓟d𝓪𝓉𝔢: ℕεฬ ғ𝐎n𝐭𝔰 in ⓢŤό𝓡เєs ţ𝓇ㄚ 𝓣ℍ𝔢м n𝕆w https://t.co/XqrnTRiJRV — Instagram (@instagram) August 3, 2020

Instagram también añadió cambios a su plataforma en la parte de los mensajes directos. En estos chats ahora las burbujas de las conversaciones tienen colores. Si todavía no te aparece ninguno de estos cambios, es por que tu sistema operativo no es compatible con las más recientes actualizaciones. No obstante, si estás en el grupo de los que tienen algunas opciones de las nuevas y otras no, es por que debes tener paciencia. Instagram está añadiendo las fuentes de manera progresiva y a medida que vaya pasando el tiempo, irán sumando usuarios.