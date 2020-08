Un concepto necesario: review de las zapatillas Nike Space Hippie 04 [FW Labs]

Caminando en la basura.

Colaboración de Francisca Jorquera, para FayerWayer.

No soy deportista de alto rendimiento ni tampoco una sneakerhead, de hecho; para mí existen 2 tipos de zapatillas, las que son de performance y las que son para “vestir” (y mientras más clásicas o sleek, mejor). Las Space Hippie 04 son un concepto nuevo, una propuesta necesaria.

Cuando me mostraron las Space Hippie por primera vez, lo que me llamó la atención fue la propuesta de Nike, especialmente en lo que a materialidad se refiere. Jamás habría imaginado una zapatilla que tuviera una mediasuela y una capellada hechas completamente de material reciclado. De hecho, lo más cercano que conocemos es la línea Parley de Adidas, donde la tela está hecha de botellas plásticas, y podríamos dejar de contar.

Tengo que decirlo, esta zapatilla no fue amor a primera vista y de hecho el refrán “las apariencias engañan” es súper cierto.

En fotos la zapatilla parece ser tosca, dura y hasta un poco pesada para caminar o hacer las cosas del día a día, sin embargo la realidad es otra. Es una zapatilla bastante liviana (no sé si comparable a una de running, que tienden a ser más ligeras) y cómoda para caminar.

Si hablamos de la capellada, sucede algo similar, uno esperaría que fuera dura, áspera o incómoda; pero la realidad es que es de una tela suave y elasticada que trata con bastante cuidado la piel, por lo que no usar calcetines puede ser una opción (no muy recomendable, pero no juzgo a nadie, uso calcetines cortos de esos que no se ven).

No entraremos en detalles técnicos de la composición de la entresuela, ese material ya está (arriba en el banner), pero al final de cuentas se trata de una iniciativa loable por parte de Nike, que generó un interés genuino en tecnología sustentable en un mundo que estaba comandado por Jordans y Yeezys, para mí ese es un gran logro.

Son entretenidas de usar, son diferentes y levantan tema de conversación. Actualmente Nike está llevando esto a otros modelos y eso está muy bien. Por ahora, esta "prueba de concepto", esta campaña Move To Zero que dice abiertamente "esto es basura", me parece profundamente positiva. Espero que se traslade en diferentes ámbitos de la tecnología, poco a poco se ha demostrado que se puede.