Netflix está probando una nueva herramienta para su servicio

Netflix está probando una nueva función de “Shuffle Play”, según informa TechCrunch. La herramienta ayudaría a encontrar shows y películas basados en tus historias.

Cuando no tienes algo en especial qué ver, siempre ayuda un empujoncito: para esto le agregaría Netflix el “Shuffle Play”. El botón se encuentra en la pantalla del perfil.

Interesting new feature @netflix … but what kind of insane person just says, “yolo, let’s spin the Netflix wheel of fortune” pic.twitter.com/6WDJrmd7pG

— Turner Levison (@TurnerLevison) August 18, 2020