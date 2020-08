Netflix: hay una nueva estafa en Internet, si te llega este correo no lo abras

Una nueva campaña de phishing fue identificada por una reconocida empresa de seguridad. Utilizan el famoso servicio de contenido, Netflix.

Las campañas de phishing, instalación de malware y ciberdelincuencia en general están, todos los días, en donde menos lo esperas. Es por ello que cada usuario debe tener sumo cuidado de los sitios donde ingresan. Cada clic se debe ejecutar con pleno conocimiento de la seguridad de los portales. Y por sobre todas las cosas, no generar los datos personales y bancarios a cualquiera que lo pida. Una reconocida firma de seguridad identificó un modo de estafas, que utiliza el famoso servicio de streaming, Netflix.

Hasta disfrutando de una serie, película o documental te pueden estafar. Así que intenta prestar atención a lo que recibes, pues los mismos cibercriminales te dan señales de la piratería que están cometiendo. La firma ESET, publicó un comunicado oficial en el que se detallan las formas de accionar y varias recomendaciones a seguir.

Uno de los factores más comunes que se utilizan en este tipo de estafas: el correo electrónico. A través de la bandeja de entrada recibes un mensaje, que indica cierta información sobre Netflix. En la misma te advierten de una presunta deuda y recomiendan el pago para "evitar la suspensión" del servicio. Las imágenes que comparte la firma de seguridad, antes mencionada, tiene todos los datos para notar que se trata de una campaña de phishing. De igual forma te vamos a detallar las características de esta estafa, para que la apliques en otro tipo de acciones delictivas como esta.

No actualices tus datos de Netflix

Lo primero a notar es la dirección de correo que te está contactando. Aseguran que son Netflix, pero en el detalle se encuentra el registro de que no se trata de la empresa. Este es el primer indicio que te debe generar una alerta.

Después de te da un ultimátum, en el que informan la suspensión del servicio en un tiempo determinado, en caso de que no se realice el pago. Quienes tienen Netflix deben saber que esta no es la manera de actuar de la empresa. Si por alguna causalidad tu pago no se hace efectivo el día que corresponde, unas horas más tarde no podrás disfrutar del contenido.

Más allá te da una casilla en la que te solicita que actualices los datos de pago. Asimismo, haciendo clic te lleva a otro portal en el que te solicitan tu nombre. Además del número de tarjeta de crédito, fecha de vencimiento de la tarjeta y código de seguridad. Obviamente se trata de una estafa, así que atención con donde dejas tus datos financieros.

Tras realizar esta explicación ESET insta a sus usuarios a verificar bien los portales donde ingresan. "Ante la más mínima duda sobre la legitimidad de un correo, nunca debemos hacer clic en el enlace que se incluye en un mensaje que llega de manera inesperada", sentenciaron.