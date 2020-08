Netflix: Hans Zimmer creó una versión extendida del intro musical para cines

Hans Zimmer ha hecho de todo en esta vida. Es uno de los grandes compositores de todos los tiempos, ganador del Óscar… y también autor del intro extendido de Netflix.

La pieza que identifica a la plataforma antes de cada película, documental o serie fue ampliada por el compositor nacido en Alemania en 1957.

Había un problema: la duración de tres segundos para el “ta-dum” era justa para televisión… pero no para cines. Esto lo resolvió recientemente el alemán.

Ahora cuenta con una versión extendida para teatros que alcanza los 16 segundos.

