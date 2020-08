Netflix gratis: puedes ver estas películas gratis, sin costo alguno

The Two Popes, Strangers Things, Bird Box y más son varias de las producciones de Netflix que puedes ver totalmente gratis.

Varias películas y series de Netflix pueden verse totalmente gratis, de acuerdo con Gadgets360. El interés de la plataforma es atraer nuevos miembros, según confirmó.

Entre estas producciones se encuentran la nominada al Oscar, The Two Popes, además del primer capítulo de Strangers Things, entre otras.

La causa la explicó un portavoz de Netflix a Gadgets360. “Estamos viendo diferentes promociones para atraer nuevos miembros y darles una gran experiencia Netflix”, apuntó.

El contenido disponible

Te presentamos las producciones que se encuentran sin cargos:

Strangers Things, serie de suspenso y ciencia ficción, una de las más exitosas de la plataforma. Ya suma tres temporadas, desde 2016. Solo podrá verse el primer capítulo.

Murder Mystery, una película estadounidense de comedia y misterio con Adam Sandler y Jennifer Aniston. Se estrenó en 2019.

Élite, una serie española estrenada en 2018. Cuenta con cinco temporadas en su haber, pero solo puede verse el primer episodio.

The Boss Baby: Back in Business, con tres temporadas de la popular película también convertida en serie.

Bird Box, con Sandra Bullock, una película de suspenso y terror post apocalíptico. Se estrenó en la plataforma en 2018.

When they see us, el drama basado en los eventos de 1989, explorando la vida de cinco sospechosos afroamericanos. Son cuatro capítulos, estrenados todos en 2019.

Love is blind, un reality con Nick y Vanessa Lachey. Estará disponible solo el primer episodio.

The Two Popes, de 2019, una película biográfica protagonizada por Anthony Hopkins y Jonathan Price sobre los papas Benedicto XVI y Francisco.

Our Planet, de 2019, una serie de documentales acerca de la naturaleza. Las voces en español son de Penélope Cruz y Salma Hayek.

Grace and Frankie, serie de comedia estrenada en 2015 que protagonizan Jane Fonda y Lily Tomlin. Solo podrá verse el primer capítulo.

La estrategia de mercado de Netflix

No es la primera vez que Netflix experimenta con dar contenido gratuito. Previamente lo hizo con la película To all the boys I’ve loved before.

Sin embargo, solo lo hizo para residentes en Estados Unidos.

También existen algunos documentales disponibles libremente en YouTube, como Our Planet.

Las producciones pueden verse por computadoras y dispositivos Android, pero no en navegadores iOS.