Netflix: anuncian serie de Resident Evil con unos protagonistas misteriosos

Por medio de un tweet en su cuenta oficial, Netflix Latinoamérica confirmó que la serie de Resident Evil es una realidad y que las personas a cargo de esta son capaces de hacerla funcionar como es debido, aunque la sinopsis hace que nos preocupemos un poco.

La publicación que Netflix hizo en twitter se volvió viral por muchas cosas, en especial por el hecho de que se confrima que los protagonistas son hermanos y que se desarrolla en “New Raccoon City”. Pero no son un par de hermanos cualquiera, ambos se apellidan Wesker.

Así es como lo confirmó Netflix en su cuenta de Twitter.

Pero no se queda en eso solamente, sino que también nos confirma que esta serie será escrita y dirigida por personas muy capaces en cuanto a serie y temas sobrenaturales se refiere.

“¿Y cuántos episodios? Bueno, la temporada es de 8 episodios de 1 hora. Estará a cargo de Andrew Dabb (Supernatural) y Bronwen Hughes (The Walking Dead, The Journey Is the Destination) dirigirá los primeros dos episodios. Me siento listo.”