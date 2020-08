La NASA muestra imágenes de superbolts en Júpiter, y son espectaculares

La NASA anunció que la nave espacial Juno observó una vez más superbolts en la atmósfera de Júpiter. Son espectaculares las imágenes, pero solo se generan más preguntas sobre el amoníaco en el planeta.

Los superbolts o súper rayos son descargas eléctricas que liberan mil veces más energías que un rayo común. No solo pueden verse en Júpiter: en la Tierra, sobre todo en el hemisferio norte, aparecen.

⚡️ New results from @NASAJuno suggest Jupiter is home to "shallow lightning." An unexpected form of electrical discharge, it comes from an ammonia-water solution, whereas lightning on Earth originates from water clouds: https://t.co/iA3ksVJNR3 pic.twitter.com/VXX8hetH0O

— NASA (@NASA) August 5, 2020