NASA: logran reflejar un rayo láser en la luna después de una década

Después de 10 años de intentarlo, la NASA logró tener éxito en uno de los experimentos más interesantes que ha hecho relativos a la luna: reflejar un rayo láser desde una pequeña superficie en la luna.

Eso me resulta conocido

Hace algún tiempo atrás, los personajes de la serie The Big Bang Theory decidieron llevar a cabo este mismo experimento, dando a conocer que, de hecho, el hombre había llegado a la luna y es justamente por eso que se podía reflejar el rayo láser desde la Tierra hasta la luna y de regreso.

Obviamente, a pesar de que la serie tiene apoyo de científicos reales, hacer este experimento en la vida real es algo mucho más complicado que simplemente armar un pequeño laboratorio externo en la azotea de un edificio porque estás aburrido.

Tan difícil es que, de hecho, la misma NASA no había logrado llevarlo a cabo con éxito por más de 10 años. Claro, hasta ahora.

Este experimento es especialmente complicado, ya que el reflector que se encuentra en la luna tiene un tamaño similar al de un libro abierto, lo que podría explicar el hecho de que este experimento se tardara tanto en dar resultados.

Es gracias a que se logró llevar a cabo esto que ahora se sabe cuánto es que se tarda la luz en llegar al espacio y de vuelta. Lo cual podría resultar algo muy bueno para todos los experimentos en el espacio a futuro, ya que se tienen datos que antes no se habían logrado obtener.

No estoy seguro qué tanto aplique a otras series que no sean Los Simpson pero ¿esto quiere decir que The Big Bang Theory predijo este experimento de parte de la NASA misma? no sé ustedes pero creo que si cuenta y más que muchas otras “predicciones” actuales.