Mobile Suit Gundam Extreme Vs. Maxi Boost On review: para amantes de los robots [FW Labs]

El más reciente juego de la franquicia Mobile Suit Gundam llegó al PlayStation 4 pero ¿realmente vale la pena conseguirlo?

Mobile Suit Gundam Extreme Vs. Maxi Boost On no solamente es un juego con uno de los títulos más largos que he visto en mi vida, sino que también viene con una enorme cantidad de contenido.

Gameplay

Como podrás imaginar, siendo este un juego basado en un anime en donde hay una gran cantidad de personajes (y Gundams) a elegir, el estilo de juego es el clásico que podemos encontrar en la mayoría de estos: un juego de peleas en un ambiente 3D.

Para empezar, los controles son mucho más sencillos que aquellos a los que estamos acostumbrados. Un botón sirve para atacar cuerpo a cuerpo de manera normal y otro para realizar un ataque especial cuerpo a cuerpo, lo mismo ocurre con los ataques a distancia.

También puedes realizar un ataque especial y volar o realizar multiples saltos.

Fuera de eso, eso es todo. Básicamente necesitas ser un maestro al utilizar tus saltos dobles y tus propulsores pues de lo contrario podrías terminar explotando más rápido de lo que piensas.

No hay una gran variedad de modos de juego a pesar de que el menú te hace creer lo contrario, pues tenemos el modo de un jugador que podría ser el clásico arcade pero tiene ciertas cosas que vale la pena destacar, como el hecho de que no hay finales. Así es, aunque venzas el modo “arcade” con tu personaje favorito, no hay nada que ver.

La dificultad de la CPU normalmente es muy elevada en ocasiones y en ciertas pruebas, pero hay veces que es como si no te tuvieras que esforzar en lo más mínimo para vencerla. Aunque todo cambia cuando tenemos frente a nosotros a un jefe, pues estos tienden a drenarte la vida sin que puedas hacer nada al respecto, forzando que tengas que atacar siempre desde lejos esperando lo mejor.

Modos de juego

Fuera del arcade, que de nuevo, no tiene ningún tipo de final fuera de los créditos del juego, tenemos unos cuantos modos de juego. Entre ellos podemos encontrar un modo de misiones que van incrementando en dificultad conforme avanzas en ellas, siendo las primeras un juego de niños, pero las avanzadas tan complicadas que te verás forzado a encontrar la mejor estrategia para poder vencerlas. Podrás ir subiendo de nivel en este modo de juego y mejorar tu Gundam o cambiar de personaje para poder hacer frente a las misiones.

Este juego también cuenta con cooperativo para estos modo offline, combate en línea y combate libre.

Todos son muy similares y el objetivo es el mismo: vencer a los oponentes. Realmente no hay mucho más de qué hablar respecto, pues la única manera de lograr ser bueno en estos juegos es encontrar al Gundam con el que más te acostumbres y aquel que dispare más rápido.

Contenido

Como llega a pasar con este tipo de juegos tienes una gran cantidad de contenido que ver. Una galería completa de todos los Gundam disponibles con sus descripciones respectivas y he de ser honesto aquí, yo conocía la serie de Mobile Suit Gundam desde hace mucho tiempo pero nunca se me hubiera ocurrido que existieran tantos spin offs de la franquicia. Realmente no conocía ni a la mitad de los personajes y de los Gundam que aquí aparecen y realmente se agradece tener la historia, modelos, series y asociaciones a las que estos pertenecen.

Es como si fuera un museo de Gundam que puedes checar para referencias cada que quieras. Además puedes coleccionar figuras de todos los robots que aparecen en el juego y eso es increíble.

Visuales y audio

Visualmente hablando, este juego corre muy suave y sin problemas, siendo las únicas veces que se alenta aquellas que son intencionales cuando vences a tus oponentes y ves como es que se destruyen sus Gundam con tu último ataque, algo que es muy satisfactorio de ver.

Las animaciones se sienten un poco acartonadas pero no podemos exigir mucho cuando todos los modelos son robots, literalmente son las animaciones que uno esperaría, no son perfectas pero cumplen con la inmersión.

El audio es un nivel completamente distinto, pues el juego cuenta con una gran cantidad de canciones que provienen de toda la historia de Gundam, todas acomodadas de manera sencilla de encontrar y las cuales puedes acomodar para que suenen si eliges a cierto Gundman, lo cual se agradece muchísimo.

A parte de eso, las actuaciones de voz son increíbles y cuentan con las voces originales, haciendo que todos los amantes de la serie se sientan mucho más atraídos a Mobile Suit Gundam Extreme Vs. Maxi Boost On.

Conclusiones

Sinceramente este juego es lo mejor que le puede ocurrir a cualquier fan a morir de Mobile Suit Gundam, pues tiene tanto de la historia del anime y manga que es una joya verdadera en ese sentido. Pero no puedo decir lo mismo para aquellos que no estén familiarizados con la serie, pues no hay una variedad de modos de juegos como para mantenerte enganchado.