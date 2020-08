Misión Artemisa: NASA trabaja en adaptador para la nave espacial Orión

Los técnicos de la NASA trabajan para instalar un adaptador que conectará a la nave espacial Orión a su cohete, como parte de la misión Artemisa.

Este desafío busca llevar, para 2024, a la primera mujer a la Luna. Además del regreso de un hombre al satélite terrestre.

En un comunicado emitido por la agencia espacial, se califica este evento como “una de las últimas operaciones de hardware más importantes para Orión”.

Jim Morhard, administrador de la NASA, expresó en Twitter su felicidad. “¡Estamos avanzando hacia el lanzamiento de la misión Artemisa!".

"El cono adaptador de la nave, que conectará a Orión con la parte superior del cohete de la NASA, se está instalando en el Centro Espacial Kennedy”.

We are officially one step closer to putting the next man and the first woman on the lunar surface! https://t.co/uxqyNK98yT

— Dr. Buzz Aldrin (@TheRealBuzz) August 17, 2020