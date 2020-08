Microsoft Flight Simulator 2020: la gente está volando hacía al huracán Laura

Microsoft Flight Simulator 2020 se estrenó hace unos días y ya hay personas haciendo todo tipo de cosas, como volar hacía un huracán.

El Microsoft Flight Simulator 2020 es realmente un simulador increíble que te puede sorprender en más de un sentido, en especial por sus mecánicas de clima en tiempo real, las cuales logran mostrar el clima que ocurre en la vida real dentro del simulador de vuelo de Microsoft.

Y es gracias a eso que incontables personas han comenzando a entrar ahora al simulador para intentar ver un fenómeno natural que se encuentra ocurriendo en la vida real. Eso no pasa todos los días.

Cazadores de huracanes

Puede que no lo creas si no lo has visto por tu cuenta, pero el Microsoft Flight Simulator 2020 es una verdadera joya visual que no tiene comparación en el mercado. No solamente todo se ve y se siente impresionante, sino que todo el mundo está recreado con una exactitud de 1:1, lo que quiere decir que literalmente tiene en tus manos la capacidad de volar por todo el mundo al punto que quieras.

Sumado a eso, si tienes una buena conexión a Internet, podrás vivir en tiempo real el clima que ocurre en la vida real dentro del juego, tanto es así que incluso puedes ver al huracán Laura en el simulador.

Es justamente eso lo que muchos usuarios decidieron hacer y comenzaron a cazar al fenómeno natural dentro en el simulador.

Flying through a hurricane in Microsoft flight simulator pic.twitter.com/4ktofzEHJG — Nyan (@WaifuHunterNyan) August 27, 2020

so i saw hurricane laura in microsoft flight simulator pic.twitter.com/bEdK64xFYS — chris (@Modern_Chris2) August 26, 2020

Hurricane Laura looks impressive in Flight Simulator! ⛈️✈️ pic.twitter.com/FGhsAqE2c5 — Simon Coudé (@SCoude) August 26, 2020

Como puedes ver, incluso siendo dentro de un videojuego, la fuerza de la naturaleza es realmente impresionante y sobre todo si puedes correr al Flight Simulator a su máxima potencia con una muy buena PC.

Sin duda es algo muy interesante el hecho de que hoy en día podamos vivir este tipo de historia de primera mano, pues hace pocos años decir que estabas viendo una recreación muy fiel en tiempo real de un huracán real en un simulador de vuelo sonaba a algo casi imposible.