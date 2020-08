Viene de Rusia y tiene a otro animal como protagonista: este es el origen del meme de 'mi pan su su sum'

Durante las últimas semanas el video se hizo viral. Y una vez que escuchaste su música, no te puedes sacar el meme de la cabeza.

Prácticamente es adictiva, se hizo viral en Tiktok, pero ya se esparció por todas las redes sociales y el mundo. El meme del momento lo protagoniza una llama que baila al ritmo de una canción que no te puedes sacar de la mente. Si, hablamos del popular tema 'mi pan su su sum'. Entonces te contamos cuál es su origen, ya que en el tema original, no es una llama la que está bailando. Además que las voces que suenan no son tan agudas y pertenecen a la promoción de un producto en Rusia.

Si no lo has visto, tienes semanas sin ingresar a las redes sociales. De igual forma, aquí arriba te dejamos el video para que te familiarices con la divertida reproducción. ¿Qué tiene de divertido? es la pregunta que muchos se hacen. Pero creo que no hay una respuesta concreta a esa interrogante: es divertido y ya.

La llama baila a un ritmo bastante movido y la canción es difícil de sacar de la mente. Las letras que entona parecen no tener ningún sentido y las risas no tardan en hacerse presente. De hecho, después de que se hizo viral han salido múltiples versiones. Algunos Dj's hicieron versiones remix, añadieron otros sonidos, versiones de cumbia… en fin toda una revolución en las redes sociales.

El origen del meme

Un usuario ruso fue el primero en subir la modificación en su cuenta de Tiktok, según reseña el Diario Los Andes. Explican que está inspirado en el comercial de un cereal en Rusia llamado Miel Pops. En lugar de una llama, están un grupo de abejas cantando dentro de un panal, en referencia al sabor del cereal. Mientras que en vez de decir 'mi pan', las abejas dicen el nombre del producto: Miel Pops.

En el caso de los sonidos que le proceden: el 'su su sum', es una fonética rusa para referirse a la frase "qué delicioso es". A continuación les dejamos el comercial original.