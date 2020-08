Marvel cuenta con su estadio en Australia y es espectacular

¿Sabías que Marvel cuenta con su propio estadio? Se encuentra en Australia y es sede de varios deportes, incluyendo una variante del rugby.

El Marvel Stadium está ubicado en Melbourne, Victoria. Su capacidad es para 56 mil espectadores, y fue inaugurado en el 2000 con el nombre de Docklands Stadium.

En 2018 asumió el nombre de la compañía de entretenimiento, luego de firmar un vínculo de ocho años con Disney. Previamente se denominó Colonial Stadium, Telstra Dome y Etihad Stadium -como el del Manchester City-.

Su construcción costó 460 millones de dólares australianos.

En la actualidad es sede de cinco equipos de fútbol australiano (una variante del rugby), dos de cricket y también de rugby y fútbol.

El estadio cuenta además con un techo retráctil de 38 metros, asientos móviles y 66 tribunas especiales.

Como dato curioso, el primer concierto que recibió fue de Barbra Streisand, los días 15 y 17 de marzo de 2000. Entonces ingresaron 70 mil personas para disfrutar de la voz de la cantante norteamericana.

El concierto en el que más personas ingresaron fue el de Ed Sheeran, un cantante inglés: reunió a 256.622 espectadores en cuatro días de presentaciones.

En un solo día, el que más personas recibió fue el de Coldplay el 13 de noviembre de 2012: 63.378 espectadores.

Esta semana se están instalando los nuevos asientos del Marvel Stadium. Tendrán como mosaico el nombre de la compañía: es espectacular.

New seating has been installed at Marvel Stadium in Melbourne, Victoria, Australia.

Stadium operators negotiated a naming rights deal with The Walt Disney Company in September 2018 which includes a Marvel retail store in the venue.

