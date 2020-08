Dragon Ball: Mario Castañeda interpretó a uno de los Caballeros del Zodiaco y probablemente no lo sabías

El reconocido actor de doblaje, que encarna la voz de Gokú para América Latina, también estuvo presente en los Caballeros del Zodiaco.

Mario Castañeda es conocido por ser la voz para América Latina, de muchos personajes. Por supuesto que el más resaltante es Gokú de Dragon Ball. Pero también es la voz oficial para hacer el doblaje de Jim Carrey. Además tiene una extensa lista de trabajos entre los que estan Bruce Banner de Avengers, Ross Geller de Friends y otros tantísimos más. Sin embargo hay una voz que no todas las personas recuerdan, y está es la de uno de los Caballeros del Zodiaco.

En diálogo con FayerWayer, Mario Castañeda reveló la emoción que sintió cuando se enteró de que iba a ser la voz de este personaje. Pues se trata de un personaje de Caballeros del Zodiaco, que es malvado. "Es un personaje secundario, pero para mi fue muy importante. Hubo una época en mi vida en la que no grababa ningún villano. A mi no me daban malvados, me daban puros buenos por mi voz. Yo los veía pasar a los villanos y decía: 'Oh ¿no habrá uno para mi?"

Castañeda fue la voz de uno de los caballeros de las 12 casas, específicamente uno de los de géminis. Este signo zodiacal tiene la particularidad de ser doble y a Mario le tocó la voz de uno de los gemelos: Kanon. Él mismo lo específica: "no es uno de los cinco caballeros de bronce, es uno de los caballeros dorados, con muchísimo poder".

Como llegó a los Caballeros del Zodiaco

El actor mexicano contó como llegó a ser la voz de Kanon, la manera en la que al fin le tocó ser la voz de un villano. Manifestó que quien tuvo mucho que ver con esta elección fue Jesús Barrero hoy ya fallecido. Barrero era quien dirigía los Caballeros del Zodiaco y era la voz de Saint Seya. Entonces Mario relató que en ese momento no se sabía que iba a pasar en el siguiente capítulo. Aparece una voz y en el guión no decía a quien pertenecía. "Aparecía en el libreto 'voz de hombre', entonces no sabías si era un personaje importante. O si era recurrente, si entraba y se moría o si iba a cambiar la historia".

Entonces la elección era poner a una persona y que después lo siguiera desarrollando si seguía en la historia. De esta manera Mario Castañeda tuvo una participación de un poderoso caballero dorado. Además en otro de los anime más populares del mundo, aparte de Dragon Ball.