Los Simpson lo hacen nuevamente: predijeron el escape de Annabelle

Parece que hay muchas personas que creen que Los Simpson predijeron el escape de Annabelle del museo de los Warren ¿es cierto esto?

Los Simpson tienen un historial enorme de predicciones que han ocurrido a lo largo de su historia y nuestra historia, convirtiéndose así en una serie que más que de entretenimiento, también ya es vista por muchos como una serie con cierto aire de misticismo.

Y recientemente pudimos ver en redes sociales que algunos usuarios comenzaron a decir que también habían predicho el escape de cierta muñeca poseída de su prisión de cristal.

¿Lo volvieron a hacer?

Primero que nada es importante mencionar que la muñeca Annabelle no se escapó del museo de los Warren, principalmente porque ya no existe el museo de los Warren. Todas las cosas embrujadas se encuentran guardadas en la casa del hijo de los Warren, quien parece no tener intensiones de abrir de nuevo el famoso museo de los sobrenatural.

Pero en vista de la popularidad de la leyenda de que Annabelle realmente había escapado de su prisión, muchos creyeron que Los Simpson se habían adelantado a este evento por unos cuantos años.

Esta imagen viene de un episodio de Los Simpson en donde una muñeca muy parecida a Annabelle ataca a Lenny en una película en la que él se encuentra actuando.

Pero esto creo que simplemente es estirar demasiado las cosas, pues es obvio que esta escena de Los Simpson está basada por completo en la historia real de la muñeca que resguarda la familia Warren y no que realmente hayan predicho nada, pues la escena de la serie nos muestra que a Homero y Lenny viendo una película sobre una muñeca que está poseída fuera de los tiempos establecidos y no a una muñeca que escapó de alguna prisión.

Hay que tomar en cuenta este tipo de cosas antes de decir que Los Simpson predicen todo, pues a veces son solo escenas ligeramente similares que no tienen realmente nada que ver.