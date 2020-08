Los Simpson: el cameo más raro de Homero tiene una explicación

Seguramente no todos recuerdan el increíble cameo que Honero, de Los Simpson, tuvo en otra serie y hay mucha más profundidad en este de lo que imaginas.

No es poco común ver que en Los Simpson se vean personajes de otras series a manera de cameo. Es gracias a eso que hemos tenido la oportunidad de verlos “convivir” con personajes como Rick y Morty, el elenco de Futuruma, King of The Hill y hasta Family Guy con un crossover épico.

Pero si hay algo que es menos común es ver a los personajes de Los Simpson en otras series, mucho menos con diálogos y siendo parte de la trama de la historia.

Duckman lo hizo primero

Allá en el año de 1994 se estrenó una serie de animación para adultos llamada Duckman. Esta fue animada por la legendaria compañía de producción Klasky Csupo, famosa más que nada por todas las animaciones de Nickelodeon en las que estuvo involucrada.

De hecho, fue en 1991 que esta compañía comenzó a con la producción de Rugrats, serie por la que se hicieron famosos más que nada. Pero ¿qué tiene que ver esto con Los Simpson? primero que nada, Homero Simpson hizo una aparición especial en un episodio de Duckman, haciéndose pasar por un fantasma para robarles unas rosquillas. Esto durante el episodio titulado: “Duckman and Cornfed in Haunted Society Plumbers”.

Curiosamente, esta actuación de voz si fue hecha por la voz original de Homero en inglés: Dan Castellaneta.

Lo curioso aquí no es tanto que Homero saliera con su diseño y voz original en otra serie ajena, lo interesante es que este cameo nos recuerda los origines de la animación de la familia amarilla.

Desde sus inicios con las cápsulas animadas y hasta la tercera temporada de la serie de Los Simpson, fue Klasky Csupo el estudio encargado de la animación de la familia amarilla. Todo esto antes de comenzar con la producción de Rugrats y dejarles el trabajo de animación de esta serie al estudio Film Roman.

Sinceramente este es un dato que pocos conocen y nos hace ver qué tan importantes fueron todos en Klasky Csupo en nuestras infancias y nuestras vidas.