Líbano: las cifras van en aumento tras las explosiones en Beirut y ya se registran 50 muertos y más de 2.700 heridos

La tarde de este marte se registraron dos explosiones en la zona portuaria de Beirut. El gobernador manifestó que la mitad de la ciudad resultó afectada.

Caos y desastre son las palabras con las que se pueden expresar las situación que atraviesa Beirut, la tarde de este martes. Dos impresionantes explosiones sacudieron la zona portuaria de la capital del Líbano, que afectó aproximadamente a la mitad de la ciudad. En el último balance publicado por las agencias internacionales de noticias, se registran al menos 50 muertos y 2.750 heridos.

De las autoridades, el gobernador de Beirut fue el primero dirigirse hacia los medios de comunicación. Por supuesto que lamentó el hecho y se centró en intentar solucionar la emergencia que atraviesa la ciudad. "Un desastre nacional parecido a Hiroshima", dijo según reseñó el portal RT en Español.

Las cifras de la cantidad de muertos y heridos fueron expresadas por el ministro de salud libanés Hamad Hassan. Las autoridades instaron a los centros hospitalarios de la ciudad a prepararse para recibir un número muy alto de heridos. Imágenes publicadas en las redes sociales, son el manifiesto de la delicada situación que se está viviendo en los hospitales. Además hay registro de como fueron afectadas las zonas cercanas a las explosiones.

Autos convertidos en un amasijo de hierro y centenares de vidrios rotos, de los edificios en el radio cercano a los estallidos, son el resultado de una situación que parece sacada de una película. Muchas personas ensangrentadas y otro montón de gente prestando asistencia a las víctimas, son también parte del terrible escenario.

#Beirut Esta toma es impresionante. La explosión 💥 se da a unos cientos de metros, pero se ve que todo se desmorona en segundos | #Libano 🇱🇧 pic.twitter.com/kfpeHD4wPC — Santiago Ravidlas (@SantiRavidlasPy) August 4, 2020

El lugar de las explosiones en el Líbano y la posibles razones

Reseñó el portal antes citado, que el jefe de seguridad del Líbano, Abbas Ibrahim, manifestó que la explosión de produjo en el área portuaria. Específicamente en una zona que "almacena materiales altamente explosivos y no solo pirotecnia", como se había dicho en un principio. Sin embargo todavía no hay una declaración oficial, sobre las causas que generaron el incendo y la posterior explosión. "No podemos adelantarnos a las investigaciones", sostuvo el funcionario.

De inmediato, Israel salió al paso manifestando que no tuvieron nada que ver en los lamentables acontecimientos. Dichas declaraciones fueron publicadas en Knéset, el canal de televisión del parlamento israelí. "Israel no tiene nada que ver con el incidente que sucedió en el Líbano", escribieron en su cuenta de Twitter.