iPhone: cinco celulares "viejos" que todavía funcionan bien en 2020

Bien por Apple.

Mucha gente critica a Apple por sus iPhone, con razones justas a veces y otras menos justificadas, pero algo innegable es que funcionan por mucho tiempo.

Son equipos que gozan de actualizaciones de software hasta por 5 años después de haberse lanzado, existiendo varios equipos a buen precio que andan perfecto en 2020.

El primero es el iPhone SE, el primero que salió, el último guerrero con ese factor de forma que aún goza de tener "lo último de lo último" y que quizás, hoy en día con un cambio de batería te puede dar aún mucho más.

Ni hablar de los iPhone 6S, como también su modelo Plus. La gente sigue pegados a ellos porque simplemente andan muy bien aún. Son duraderos (no mucho como el 6 a secas) y para varios que no están metidos en la vida de andar buscando lo último siempre, aún reportan que les va bien con su terminal. Realmente un golazo de Apple.

Por último, el iPhone 7 y 7 Plus de siguen vendiendo como pan caliente en muchos países, partiendo por Latinoamérica. Estos se han convertido, a un precio de entrada muy conveniente, en una forma accesible de tener un celular con certificación contra el agua y el polvo y con un factor de forma que muchos no quieren dejar. Además, para la mayoría de las personas su cámara (o cámaras en el Plus) son más que suficiente.

Actualmente existe el nuevo iPhone SE, y teniendo el mismo procesador del iPhone 11, esperamos que la historia se repita y en varios años, la gente que lo adquirió lo siga utilizando.