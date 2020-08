iPhone 12: filtración confirma que vendría con pantalla a 120Hz

Durante los últimos meses hemos sido testigos de un montón de rumores en torno al iPhone 12 donde parece que Apple ha tenido bastantes problemas para producir el terminal.

Por lo que se sabía, partiendo de informes imposibles de confirmar, la compañía tenía las pantallas para que el smartphone tuviera una tasa de refresh a 120Hz. Pero le faltaba otro componente clave para que eso fuera posible.

Apple estaría luchando por no retrasarse con el lanzamiento del iPhone 12, pero salir a tiempo implicaría una complicación seria con su pantalla de 120 Hz.

Sin embargo, todo parece apuntar a que ese problema podría estar resuelto, gracias a una nueva filtración, cortesía del relativamente confiable Jon Prosser.

En su contribución se observa la interfaz de iOS en el apartado de configuración de pantalla donde marca claramente la opción para habilitar la capacidad máxima del display:

Camera and display settings for current PVT model of 6.7” iPhone 12 Pro Max

Want video too? pic.twitter.com/fnJk2LELgv

— Jon Prosser (@jon_prosser) August 25, 2020