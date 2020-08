iPhone 12: Apple tendría un problema grave con su pantalla a 120Hz

Durante meses han corrido serios rumores en torno a un potencial retraso con el lanzamiento del inevitable iPhone 12.

La pandemia global del Coronavirus Covid-19 habría impactado de manera seria las cadenas de suministros y la industria de fabricación de componentes.

Buena parte de esas instalaciones de manufactura se encuentran en China y la contingencia habría afectado el flujo de stock de componentes, lo que habría puesto a Apple en un aprieto con el iPhone 12.

A estas alturas ya conocemos casi todos los detalles sobre esta nueva familia de smartphones. Pero hay un elemento que sigue causando incertidumbre e informes contradictorios: la tasa de refresco de su pantalla.

Todo apuntaba inicialmente a que el iPhone 12 se uniría a las últimas tendencias del mercado, adoptando el estándar de 120Hz.

Pero de pronto las filtraciones apuntan a que no sería así, luego a que sí, luego a que no, y así se ha presentado el compás.

Sin embargo, ahora, el CEO de Display Supply Chain Consultants (DSCC) acabaría de revelar en su cuenta de Twitter cuál es el verdadero problema.

Y es que Apple al parece habría obtenido efectivamente los displays a 120Hz para el iPhone 12, pero no consiguió a tiempo los circuitos integrados compatibles con esa tasa.

Hearing that Apple can get 120Hz Pro panels, but not 120Hz driver ICs. So they will either have to come up with a fix which will be difficult, wait for 120Hz driver ICs and delay the launch possibly significantly or launch with 60Hz. We are hearing they will launch with 60Hz.

— Ross Young (@DSCCRoss) August 24, 2020