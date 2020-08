Instagram mantuvo en sus servidores fotos eliminadas por más de un año

Los archivos se retuvieron debido a un bug que ya fue arreglado, según Instagram. ¿Otra muestra de falta de seguridad en la red social?

Un investigador de seguridad, Saugat Pokharel, solicitó a Instagram una copia de fotos y mensajes directos. Lo que recibió le causó extrañeza y un poco de molestia.

De acuerdo con TechCrunch, Pokharel recibió un paquete de fotos y otros datos que había eliminado hace más de un año. Con esto pudo ver que la información no era eliminada completamente de los servidores de Instagram.

El error en el sistema de Instagram

La empresa reconoció el hecho y le pagó 6 mil dólares al usuario. Su argumento: ocurrió un bug, un error en el sistema que mantuvo los datos en los servidores.

El error ocurrió en octubre y apenas se solucionó a principios de agosto.

Un portavoz de Instagram afirmó al portal que solucionaron “el problema y no hemos visto ninguna evidencia de abuso. Agradecemos al investigador por informarnos”.

Un problema que no es poco común

Según The Verge, este problema no es poco común. “Cada vez que eliminamos datos de los servicios en línea, por lo general hay un retraso de algún tiempo no identificado antes que los datos se eliminen por completo”, afirma el portal.

Instagram requiere de 90 días para hacerlo, evidentemente incumplidos en el caso de Pokharel.

Sin embargo, apunta The Verge, la red de fotografías no es la única que “ha pecado” en este sentido. Twitter también retuvo mensajes directos entre los usuarios durante años, pese a que supuestamente fueron eliminados.

Legislaciones como una de 2018 en la Unión Europea establecen que los usuarios pueden tener acceso a todos los datos de las redes sociales. La única traba es el tiempo de entrega.