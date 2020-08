Huawei EMUI 10.1 llegará a estos nuevos celulares en América Latina

Por fin tenemos ante nosotros más información sobre los equipos de Huawei que recibirán el tan esperado EMUI 10.1 y aquí te contamos todo.

En la actualidad, algunos equipos de Huawei continúan recibiendo la actualización que les permite usar EMUI 10.1 en sus equipos. Es por eso que te diremos cuales son los equipos nuevos de esta marca que están próximos a recibir esta actualización.

Ya vienen a América Latina

Como parte de las actualizaciones que América Latina se encuentra recibiendo en los teléfonos Huawei tenemos una lista de equipos la recibirán dentro de poco. Solo cabe aclarar que si tu teléfono aparece en esta lista y no recibe la actualización al mismo tiempo que otro equipo del mismo modelo, es importante que no te desesperes. Esto porque se ha confirmado que no todos los usuarios recibirán la actualización al mismo tiempo, pero que se actualizarán todos, eso es seguro.

Estos son los equipos que recibirán la actualización a EMUI 10.1 en un futuro en América Latina.

Mate 20

Mate 20 Pro

Mate 30 Pro

Mate Xs

Nova 5T

P30

P30 Pro

P40 Lite

Y7P

Aquellos equipos que ya cuentan en la actualidad con EMUI 10.1 son los siguientes tres:

Y5p

Y6p

Y8p

Además de que también toda la serie de Huawei P40 ya cuenta con este. Así que ya sabes, solamente es cuestión de esperar a que esta actualización llegue a los equipos antes mencionados para poder disfrutar del tan esperado EMUI 10.1.

Cabe aclarar también que puede ser que estos no sean los únicos teléfonos en recibir la actualización, pues Huawei mismo dijo que es posible que llegue a otros equipos de la compañía, aunque no se ha confirmado nada en cuanto a modelos posibles ni nada por el estilo.

Por lo tanto, ten por seguro que te haremos llegar cualquier tipo de información relacionada con todas estas actualizaciones en cuanto se confirme de parte de la compañía mismo. Así que no te despegues de la web de FayerWayer y nuestras redes sociales.