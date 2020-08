Huawei: ¿Puedes actualizar manualmente tu celular más antiguo? Ojo con esta información

¿EMUI 10 en todos lados?

Tener un celular más antiguo y querer que siempre esté al día en materia de actualizaciones es normal, mas no siempre es conveniente tener "lo último de lo último".

Lo anterior no corre con el tema de los parches de seguridad, cosa que las compañías, en conjunto con las operadoras, deberían entregar por el mayor tiempo posible, respetando la inversión del consumidor.

Aún así, en internet dan vuelta algunos métodos para que equipos de hace unos años, como el P20 Lite, corran supuestamente EMUI 10, pero malas noticias, es un peligro mayúsculo.

Usando ciertas aplicaciones de actualización de firmware puede que aparezcan algunas versiones de EMUI que no corresponden al celular, pero dicen que sí.

Instalarlas, con métodos como llevarlas a un pendrive o hacer un force recovery, en el 99% de los casos te dejarán con un ladrillo en vez de un celular.

¿Prefieres un terminal funcionando o un pisapapeles? Creo que lo primero es mejor. Siempre es buena opción respaldar tus datos y restaurar el equipo, por ejemplo, para recuperar rendimiento.

Desde Huawei aclaran, sobre los teléfonos que están en EMUI 8, por ejemplo:

Los equipos cuentan con la versión de EMUI que mejor se adapta a sus especificaciones, te sugiero evitar descargar un software no oficial de Huawei, esto puede causar daños irreparables al teléfono.

Ahora, convengamos que sí podrían hacer versiones de Android 11 para terminales más antiguos, pero los ciclos de actualizaciones en las gamas medias y bajas suelen ser cortos. Si no lo hizo la marca y si no es un fork especializado, como en su momento lo era Lineage OS, es mejor quedarse con lo que tienes y ya. No arriesgues tu celular.