Sólo este héroe de DC es capaz de romperle los huesos a Superman

Es el hombre de acero. ¿Quién tiene la suficiente fuerza para romperle un hueso a Superman? Está dentro del mismo universo DC y te lo presentamos.

Ha enfrentando a una cantidad de enemigos impresionantes. Y todos esos villanos que tuvieron el valor de hacerle frente, sufrieron el poderío del majestuoso Superman. Es el hombre de acero, se las ha visto difíciles en ciertas batallas, pero siempre sale airoso. Sin embargo hay una batalla que, aunque no perdió de manera oficial, Kal-El se las vio complicadas. Tanto que hasta le rompieron un hueso, el de su brazo derecho, sin duda un acontecimiento en el universo de DC Comics.

Los eventos en los que el hombre de acero ve como uno de sus huesos se quiebra ocurren en Injustice: Gods Among Us Year Four. En esta serie de 24 capítulos Superman, bajo los efectos de un lavado de cerebro que le hizo el Joker, asesina a Louis Lane y a su hijo que estaba por nacer, como lo explica el portal IGN Latam. Por supuesto una situación que quiebra en dos a Superman. Entonces Kal-El toma la decisión de asesinar al payaso y fundar su propio régimen de justicia.

Dentro de este régimen hay otros superheroes y algunos "villanos" que se unen a la causa del hombre de acero. Sin embargo hay alguien que se opone a esta nueva manera de gobernar que ha elegido Superman: Batman. El murciélago realiza una alianza con Ares, Dios de la guerra.

El quiebre de Superman

Ares incluye en esta cruzada contra Superman, a los dioses del Olimpo, quienes secundan las razones del guerrero. Y de alguna manera Hera influenciada por Ares, obliga a Hipólita a sumar al ejercito de Amazonas, donde está Wonder Woman, rivales históricas de Ares. De igual forma se unen y van hacia el salón de la justicia para enfrentar a el último hijo de Krypton.

Una vez que se encuentran frente a frente, Diana pide que la batalla se resuelva en un combate cuerpo a cuerpo. Superman se ofrece por parte de su ejercito. Mientras que Batman elije a la misma Wonder Woman para que los represente. La pelea feroz inicia entre ambos guerreros que en mentalidad están del mismo lado, pero que las circunstancias los hacen enfrentarse. Entonces la maravillosa mujer logra, de un codazo, romper el brazo de Superman. Siniestro intervino antes de que la pelea culminara haciendo que no haya ganador oficial. Sin embargo todas las luces fueron para Diana (Wonder Woman). Quien se convirtió en una de las pocas personas en someter al hombre de acero.