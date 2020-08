¿Quieres graduarte en la ‘Universidad’ de Google en solo seis meses? Aquí están todos los datos

La cuarentena del coronavirus afectó la evolución educativa de muchos. Sin embargo, siempre hay quien busque ir más allá de la crisis y la vea como una oportunidad. Como Google.

Puedes graduarte en la ‘Universidad’ de Google en seis meses, con unos cursos de 300 dólares. Al final del estudio obtendrás un certificado que, de acuerdo con la compañía, equivale a un título universitario.

Es la iniciativa Crecer con Google.

Estos cursos en línea se encuentran enfocados para residentes en Estados Unidos. Aunque la empresa los aplica desde 2018, este año ha contado con un relanzamiento.

Hasta ahora, los cursos son de Profesional de Soporte de TI en Google, Data Analytics, Project Management y User Experience.

Además, otorgarán cien mil becas para los que más lo necesiten.

Los cursos son dados a través de Coursera por expertos de Google, y su tiempo es de tres a seis meses. Varios de ellos comienzan este mismo mes.

Por ejemplo, el de Soporte de TI inicia este jueves, y se han inscrito más de 311 mil personas.

El COVID-19 ha obligado a que los estudios se hagan de forma remota, en todos los niveles.

Plataformas como Cousera aumentaron en más de 25 millones la cantidad de usuarios desde marzo, lo que demuestra el interés por aprender durante la cuarentena.

Kent Walker, perteneciente al departamento de Asuntos Globales de la empresa, explica en su blog los motivos para el programa.

“La tecnología ha sido un salvavidas para ayudar a muchas pequeñas empresas durante la crisis”, afirmó. “Y las herramientas en línea pueden ayudar a las personas a obtener nuevas habilidades y encontrar trabajos bien remunerados”.

Today @google is rolling out a comprehensive new digital jobs program to help Americans get back to work, break down educational barriers by prioritizing skills, and support the country’s economic recovery. Details in my post and highlights below.https://t.co/c4GrH5OA6h

— Kent Walker (@Kent_Walker) July 13, 2020