Videos: reportan gigantesca e impactante explosión en el Líbano

Fuertes registros.

Hace solo unos minutos se registró una impresionante -y preocupante- explosión en Beirut, capital de el Líbano.

Desde medios internacionales reportan que, de momento, no existen heridos, al menos en las primeras informaciones. Autoridades ya dan cuenta de heridos de diversa gravedad debido al fuerte impacto de la explosión, además de gente atrapada.

En el material se aprecia que el lugar de los hechos sería el puerto de dicha ciudad, donde se desconoce aún la ubicación exacta ni las razones de lo sucedido.

Por ahora, algunas pistas indicarían que se trataría de algo relacionado con fuegos artificiales, pero es información muy temprana como para darla por segura.

De momento podemos referirnos al material que se está compartiendo en redes sociales, que dan muestra del fuerte impacto y el daño.

One of the largest explosions i have ever seen. #Beirut pic.twitter.com/9aVEoumgAY — Faytuks News 🔴 (@Faytuks) August 4, 2020

DEVELOPING:

Explosion in #Beirut from another angle. The cause of the blast is unknown, but video footage captured the devastation wreaked on the city. MORE: https://t.co/k001zUvFum pic.twitter.com/zXSQIvcxpY — RT (@RT_com) August 4, 2020

BREAKING: Massive explosion in Beirut. Footage from the daily star office now in Lebanon pic.twitter.com/2uBsKP5wCH — Ghada Alsharif (@GhadaaSharif) August 4, 2020

What looks like fireworks going off before the large explosion at the #Beirut port. #Lebanon pic.twitter.com/D3PlidjjNA — Joe Truzman (@Jtruzmah) August 4, 2020

🇱🇧 Así se encuentran calles de Beirut por la explosión. pic.twitter.com/gW1UQ33R7e — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) August 4, 2020

Fireworks explosion?! I felt like I’m dying, I still can’t believe it #Lebanon #Beirut pic.twitter.com/EMTS470FOH — Ahmad M. Yassine | أحمد م. ياسين (@Lobnene_Blog) August 4, 2020

🇱🇧 Momento de la segunda explosión grabada de cerca. pic.twitter.com/YEcK26Uev8 — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) August 4, 2020

Moment that the second explosion hit #Beirut Lebanon. Many houses damaged, injuries reported. First was at Port. This is closer to downtown pic.twitter.com/6DdmgQFriD — Joyce Karam (@Joyce_Karam) August 4, 2020