Astronomía: con esta impresionante imagen de la galaxia, Hubble celebró los 17 años del telescopio Spitzer

La NASA completó esta semana las pruebas de mando del telescopio espacial James Webb. Este observatorio será el sustituto de dos emblemáticos miradores que orbitaron el espacio durante un extenso periodo. Uno de ellos es Spitzer, hoy fuera de actividad y que a su vez celebra los 17 años desde su lanzamiento. Y el otro fue quien se encargó de recordar su cumpleaños en las redes sociales: el telescopio Hubble.

Hubble tuvo la delicadeza de emitir un mensaje a través de las redes sociales para quien fuera su compañero en la soledad del universo. Entre Spitzer y Hubble completaron varias misiones de observaciones de los sitios más lejanos de la galaxia. "El Telescopio Espacial Spitzer completó su misión a principios de este año. Spitzer se asoció con el Hubble para hacer algunas observaciones realmente impresionantes. Como esta imagen de las galaxias Antennae en colisión", escribieron desde las redes sociales de Hubble.

Today is the 17th anniversary of @NASAspitzer’s launch! 🎉

The Spitzer Space Telescope completed its mission earlier this year. Along with @chandraxray, Spitzer teamed up with Hubble to make amazing observations, like this image of the Antennae galaxies: https://t.co/IfEvC0ZlCk pic.twitter.com/rKpIHTwW0N

— Hubble (@NASAHubble) August 25, 2020