Free Fire: sí puedes eliminar a una escuadra heroica siendo novato y esta es la forma de lograrlo

Para quienes ingresan al mundo del Free Fire y sufren las consecuencias de los veteranos, hay una forma para poder ganar un duelo de escuadra.

Los duelos de escuadra son uno de los momentos de éxtasis mientras de juega al Free Fire. Sería bastante agradable ganar estas batallas campales siempre. Sin embargo hay rivales que en realidad son muy difíciles de vencer, algunos por su impresionante experiencia. Mientras que otros por el gran nivel que han alcanzado en el juego. Sí, sabemos que muchas veces estas dos características se juntan.

De igual forma si ingresamos al juego fue para disfrutar y la idea es intentar ganar a toda costa. En un duelo de escuadra nos puede tomar por sorpresa el nivel de nuestro rival, pero esto no lo hace invencible. Siempre, ¡siempre! hay alternativas que nos presenta la aplicación para poder ganar.

Trucos Free Fire

Recuerda que ya hemos reseñado anteriormente algunos consejos que ayudan a mejorar tu juego. En el caso de que no los hayas aplicado todavía, este es el momento justo. Ya te hemos mostrado cinco escondites secretos para que nadie te encuentre. Que si es el caso de que ese duro duelo de escuadra se da en donde están estos refugios, los puedes usar para vencer.

Sumado a eso también te hemos comentado anteriormente de algunos trucos en Free Fire para llegar rápido al nivel de heroico. Estos te van a servir bastante en estos duelos, aun si no has llegado al nivel que deseas. Las armas de largo alcance son fundamentales en este tipo de duelos. Obviamente la razón es que necesitas de una buena puntería y no acercarte tanto a tu rival. También es bastante útil el uso de las paredes de hielo para los campos abiertos.

Estas paredes te van a ayudar a refugiarte y trasladarte hasta que consigas un lugar donde puedas ejecutar tu maniobra. Recuerda que a quien tienes enfrente es a un equipo de expertos. No van a dudar dos segundos en eliminarte.