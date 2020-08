Fall Guys Ultimate Knockout: ¿Qué es este juego y por qué causa tanta emoción?

Recientemente todo mundo comenzó a hablar de un juego que se llama Fall Guys Ultimate Knockout y si, es mucho más divertido de lo que crees.

Recientemente Fall Guys Ultimate Knockout se convirtió en tendencia y no es para menos, pues las personas alrededor del mundo no podrían estar más felices con este juego. Pero si es que no sabes exactamente lo que es, aquí te lo decimos.

Un videojuego muy divertido

Sabemos que los Battle Royale han tomado al mundo de los videojuegos como rehén y que básicamente no lo dejarán ir, pues es una de las maneras más interesantes de medir tu nivel con incontables personas a la vez alrededor del mundo.

Dentro de ese género de juegos tenemos a PUBG y a Fortnite, dos juegos que ayudaron a que el boom de este tipo de juegos cambiara a la industria para siempre.

Pero dentro de todos los Battle Royale, hay unos que son muy distintos al resto. Entre ellos podemos encontrar Tetris 99, Flapply Royale y ahora tenemos también Fall Guys Ultimate Knockout, un Battle Royale muy interesante.

“Fall Guys: Ultimate Knockout presenta una alocada carrera entre una multitud de competidores online que deberán ir superando el caos creciente en cada ronda hasta que solo uno resulte vencedor. Enfréntate a obstáculos bizarros, ábrete camino a empujones y aprende a lidiar con las inflexibles leyes de la física para salvarte de la humillación, y más aún, de la eliminación. Deja tu dignidad de lado y prepárate para divertirte en cada uno de tus intentos fallidos por obtener la corona.”

Así es como se describe el juego en su página oficial de PlayStation. Básicamente lo que tenemos ante nosotros es un juego de competencia y habilidad que nos pone a enfrentarnos a tantas pruebas alocadas como sea posible para ganar.

Puedes encontrar este título tanto en PlayStation 4 como en Steam, además ten en mente que este es parte de los juegos gratuitos para los usuarios de PlayStation Plus para el mes de agosto.