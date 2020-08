Fall Guys presenta la segunda temporada llena de locura durante la Gamescom 2020

Fall Guys es el juego más divertido de la actualidad y no es por nada, ya que sus alocadas mecánicas y las pruebas que debes hacer para ganar lo hacen único.

Es por eso que ahora que tentemos la segunda temporada frente a nosotros, no podemos estar más emocionados, en especial por la temática que tendrá.

La era medieval es una época muy interesante, en especial si hablamos de esta era en la ficción, pues hay guerreros, caballeros, hechiceros y dragones.

Es justamente eso lo que veremos en la segunda temporada de Fall Guys, pues a parte de tener nuevos escenarios medievales y llenos de color, también tendremos una gran cantidad de skins nuevos que vienen directamente de la era medieval.

